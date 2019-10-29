مجلس بلدي "كوبر" لوطن: الاحتلال سلّم 6 مواطنين من البلدة إخطارات بهدم بيوتهم

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بلدة "كوبر" غربي رام الله، وسلّمت أصحاب 6 منازل إخطارات بهدمها.

وفي اتصال مع وطن، قال نائب رئيس بلدي كوبر، نعيم صبح، إن "جيش الاحتلال اقتحم القرية صباح اليوم، وسلّم 6 مواطنين من أهالي البلدة بلاغات بهدم منازلهم، بحجة البناء غير المرخص في مناطق التي يسميها الاحتلال مناطق سي".

وأوضح صبح، أن المنازل المهددة بالهدم، بعضها مأهول، وبعضها الآخر ما يزال في طور الإنشاء.

وقال إن أصحاب البيوت الذين تم إبلاغهم بهدم منازلهم، بصدد التواصل مع "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، لاتخاذ خطوات عملية ونضالية لمقاومة عمليات الهدم.

والموطنون الستة الذين تسلّموا إخطارات بهدم منازلهم هم:

1- محمد مصطفى زيبار

2- أحمد مصطفى زيبار

3- حكمت محمد زيبار

4- عبيدة حكمت زيبار

5- خالد جلال زيبار

6- محمد جلال زيبار

يذكر أن العشرات من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت صباح اليوم بلدة كوبر، وداهم الجنود عدداً من المنازل في الحي الغربي من البلدة، فيما تصدى لهم طلاب المدارس بالحجارة والزجاجات الفارغة.