اعلام الاحتلال يعلن ان السلطة وافقت على استيراد العجول من اسرائيل ... والزراعة تنفي لوطن

رام الله - وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية ان السلطة الفلسطينية وافقت على السماح باعادة إستيراد العجول من "إسرائيل"، وان وزارة الزراعة الفلسطينية ستنشئ "لجنة إستثنائية" للتصديق على التصاريح الحالية للتجار الفلسطينيين لإستيراد العجول من "إسرائيل"، ويبدو أن العجول سيتم إستيرادها مجددا الأسبوع المقبل.

وقال الصحفي الاسرائيلي جال بيرغر ان الإتفاق تم التوصل له في إجتماع عقد أمس بين ممثلي عن حكومة الاحتلال والسلطة.

كما تم الإتفاق على أنه في الأسابيع المقبلة ستجري مناقشات بين الطرفين لدراسة طلبات الفلسطينيين بشأن تصدير المنتجات الزراعية إلى "إسرائيل" والخارج، والواردات إلى السلطة من المنتجات الزراعية من الدول العربية، حسب بيرغر.

من جانبه نفى مدير التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن لوطن للانباء قرار وقف استيراد العجول، نافيا ان يكون هناك اي قرار جديد، واي قرار جديد بهذا الشأن سيصدر عن الحكومة.

واكد ابو لبن ان "الوزارة لا تزال تعمل حتى الان في قرار الحكومة الصادر في 9 ايلول/سبتمبر ولم يتغير اي شيء، ونحن في هذا الاطار ننفي اشي شيء يصدر عن اي جهة ما لم يصدر عن الحكومة ."

من جانبه اصدر الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم تصريحا صحفيا قال فيه "تابعت الحكومة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم والتي ادّعت فيها بأن الحكومة الفلسطينية وافقت على اعادة استيراد العجول من إسرائيل. وإذ تؤكد الحكومة نفيها لهذا الخبر جملة وتفصيلًا، فإنها تؤكد مضيّها في سياسة الانفكاك الاستراتيجي التدريجي عن الاحتلال دون رجعة."