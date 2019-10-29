السجن 36 عاما لقاتل الشابة آية مصاروة في أستراليا

وطن: قضت محكمة في أستراليا، اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي لمدة 36 عاما لقاتل الطالبة الجامعية آية مصاروة (20 عاما) من مدينة باقة الغربية، وذلك بعد أن اعترف القاتل بجريمته أمام المحكمة في مدينة ملبورن الأسترالية، وفقا لوسائل إعلام أسترالية.

واعترف كودي هيرمان (20 عاما)، بجريمته وقتل الطالبة مصاروة التي كانت تدرس في جامعة في ملبورن. واعتقل هيرمان في 20 كانون الثاني/يناير الماضي بعد أربعة أيام من الجريمة.

ووفقا لتحقيقات الشرطة، فإن مصاروة قتلت إثر إصابتها بالرأس وأنها عانت من صدمة شديدة.

وذكرت لائحة الاتهام ضد هيرمان أنه هاجم مصاروة بعد وقت قصير من نزولها من القطار الكهربائي، ونفذ جريمته البشعة، الاعتداء الجنسي والقتل.

واعتقلت الشرطة المشتبه به، وهو أحد سكان حي قريب من مسرح الجريمة، بعد تحقيقات مكثفة في ظروف مقتلها، والتي بدأت فور العثور على جثتها قرب محطة القطار في مدينة ملبورن.

وقتلت الطالبة مصاروة في تاريخ 16-1-2019، حينما كانت في طريق عودتها إلى منزلها، ووفقا للمعلومات فإن الفقيدة كانت في طريق عودتها مساء بعد مشاهدتها عرضا فنيا في شمال مدينة ملبورن قبل أن تقتل ويعثر على جثتها قرب محطة القطار الكهربائي.

(عرب48)