رام الله: إصابة فلسطيني من الداخل برصاص مجهولين

وطن: أصيب شخص بجروح، برصاص مجهولين، الثلاثاء، قرب سرية رام الله.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر "إصابة مواطن بالرصاص بالقرب من سرية رام الله، وأنه يجري تقديم الإسعاف الأولي له ونقله للمستشفى".

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن المواطن المصاب من اللد، ويحمل الهوية الزرقاء ويسكن رام الله، تم اطلاق النار عليه من قبل مجهولين فأصيب في ظهره، وأنه نقل إلى مستشفى الاستشاري وهو الآن بوضع صحي مستقر.

وأضاف ان الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق.