الانتخابات الفلسطينية ما بين المأمول والميؤس

كتب: فادي البرغوثي

لم يعد يخفى على احد ان الخلافات الفلسطينية والانقسام السياسي هو من يقف في وجهة تحقيق العديد من الملفات وانجازها وان احد اهم هذه الملفات هو ملف الانتخابات الفلسطينية التي جري تجاوزها لأكثر من ثلاث دورات انتخابية بواقع 12 عاما تقريبا اذا ما افترضنا ان واقع الاستحقاق يكون كل اربع سنوات خاصة ان الانتخابات الفلسطينية جرت على مرحلتين رئاسية وتشريعية في اقل من سنة بينهما فالانتخابات الرئاسية جرت في اواخر 2005 بينما الانتخابات التشريعية جرت عام 2006 وظلت بعد ذلك الامور تراوح مكانها.

والسؤال الذي يطرح في هذا اليوم هل ستجري الانتخابات الفلسطينية فعلا ؟؟؟ هل اقتنع طرفي الانقسام للاحتكام الى صناديق الاقتراع كحل وحيد وبالتالي تكون الانتخابات مدخلا مهما لخروج الفلسطينيون من مأزقهم بإنهاء هذا الملف بعدما فشلت كافة الاطراف ( فصائل ، اطراف عربية ودولية).

ومن خلال تجربتي الشخصية وكمراقب لوضعنا الفلسطيني ومن خلال اشتراكي في العديد من النقاشات التي استهدفت الموضوع فان الانتخابات الفلسطينية ما زالت حلما بعيد المنال فالخلاف على شكل الانتخابات الجديدة يعتبر اصلا اساس الخلاف في الفترة السابقة بتطبيق المصالحة الفلسطينية بالماضي بالرغم من اعلان كافة الفصائل عن اجراءها والتمسك بها كخيار للخروج من الازمة الفلسطينية الحالية والتي من وجهة نظرنا طالت وطالت.

وبالنظر الى اعلان الرئيس الفلسطيني في الامم المتحدة عن نيته من اجراء الانتخابات الفلسطينية وبأنة سيتابع ذلك مباشرة بعد عودة الى ارض الوطن وبالرغم من انه اوعز الى لجنة الانتخابات المركزية بضرورة العمل على تهيأت الاجواء لعمل الانتخابات ومن ثم تكليف حنا ناصر للاجتماع مع الفصائل في الضفة وإرساله لتباحث مع قيادة حماس في غزة على طريقة اجراءها وبالرغم ايضا من اعلان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنيه مع رئيس الانتخابات المركزية بضرورة الموافقة على الانتخابات فان الفجوة ما بين الطرفين ما زالت قائمة.

واحدى مظاهر هذه الازمة هو ملف منظمة التحرير الفلسطينية وضرورة ماسستها من جديد بعمل انتخابات داخل مؤسساتها خصوصا للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر اعلى هيئة فلسطينية داخل منظمة التحرير الفلسطينية .

قد يقول البعض ان هذا اصلا لا يتعارض مع مواقف الطرفين ( فتح وحماس ) حتى انها ايضا لا تتعارض مع قرارات الدورة العادية الثالثة والعشرون للمجلس الوطني التي اكدت على عقد انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في جميع المناطق التي يمكن اجراء الانتخابات فيها والمناطق التي يتعذر فيها اجراءها يكون بما اتفق.

هذا صحيح نوعا ما فعمليا لا يوجد اختلاف في العموميات لكن كما يقال فان الشيطان يكمن في التفاصيل ... التي وقفت في وجهة تطبيق المصالحة الفلسطينية سابقا بالرغم من توقيع كافة الاطراف عليها فلو ترك الامر للتصريحات فأننا اليوم نحضر للدورة الخامسة للانتخابات الفلسطينية والثالثة بعد الانتخابات الاخيرة.

فالمتتبع لما يجري فان موقف السيد الرئيس وبعض الفصائل ترغب في اجراء انتخابات تشريعية اولا تليها بستة اشهر انتخابات الرئاسية ولغاية هذه اللحظة لا يجري الحديث عن انتخابات للمجلس الوطني.

بينما الموقف المعلن الذي اعلنه اسماعيل هنيه انهم موافقون على انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتزامن

كما ان هناك البعض من القوى كالجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية الفلسطينية يرون بعدم اغفال المجلس الوطني من الانتخابات حتى ان الجبهة الشعبية لم تحضر الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الوطني الفلسطيني لهذا السبب.

وفي ظل ذلك يبقى الحديث عن الانتخابات كحلم بعيد المنال لا يختلف عن الحديث عن المصالحة الفلسطينية فكلا الامرين عائد لوجهات نظر مختلفة ومتباعدة حتى لو تم الاعلان عنها والموافقة عليها.

وبناء على ما سبق فالمطلوب من بعض القوى الاخرى الخارجة عن الموقفين التدخل لفرض حلا لإنهاء الانقسام او عمل انتخابات تكون مدخلا حقيقا لإنهاء الانقسام وتعود بنا الى تشكيل نظام سياسي قوي قادر على الصمود امام المخططات الصهيونية والأمريكية

فالمطلوب باختصار خلق تحالف وطني عريض خارج اطار الانقسام وبعيدا عن الطابع الايدولوجي حتى ان كانت العديد منها لها توجهات ذات هذا الطابع فالمهمة المطلوبة تكون ذات توجهات وطنية بامتياز ويغلب عليها تحالف مرحلي قصير وبالتالي فان هذا التحالف ايضا ليس شرطا ان يكون خارج الاطارين لحركة فتح او حركة حماس انما يكون خارج نطاق المسؤولية عن الانقسام والمعطل لإجراء الانتخابات ويكون مبني على شخصيات متوافقة فقط على الخروج من هذا المأزق وكذلك فان مهمتها محددة ومختصرة في الضغط على طرفي الانقسام وإجبارهما للوصول للحل والابتعاد عن نهج الواسطة ما بينهما باعتبار ان هذا النهج والمسار استنفذ و اخذ وقتا اكثر من اللازم.