الاحتلال يُبقي على حكمه بالسجن 5شهور بحق الاسيرة هبة اللبدي

رام الله- وطن: رفضت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الالتماس المقدم للأسيرة هبة اللبدي المضربة عن الطعام.

وأوضح اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاحتلال قرر رفض الالتماس وأبقى حكمها بالسجن لخمسة شهور كما هو.

وأشار أبو بكر الى ان جهوداً حثيثة تبذل من اكثر من جهة بهدف اطلاق سراح اللبدي واتمام سفرها إلى عمان، مبدياً مخاوفه من محاولة الاحتلال عرقلة جهود سفرها بعد الافراج عنها.

وذكر أبو بكر أن الاسيرة تعاني وضعا صحيا صعبا جراء استمرار اضرابها لأكثر من شهر على التوالي، مشيراً إلى ان علامات الاعياء والارهاق واضحة عليها.

ورفضت الاسيرة اللبدي الخروج للعيادة أو المستشفى أو حتى مقابلة الأطباء وتمتنع عن تناول أية أدوية تقدم لها، ضمن خطوات اضرابها المتصاعد.

يشار إلى ان أربعة أسرى اداريين واصلوا الاضراب المفتوح عن الطعام، ويعانون من أوضاعا صحية صعبة.