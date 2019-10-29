أنباء عن توجه الحريري للاستقالة

وطن: قال مصدر لبناني رسمي كبير لوكالة رويترز، من خارج معسكر رئيس الوزراء سعد الحريري، إن رئيس الوزراء سيعلن على الأرجح استقالة الحكومة، اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول آخر لرويترز في وقت سابق إن الحريري يتجه إلى الاستقالة.

ومن المقرر ان يلقي الحريري كلمة اليوم الثلاثاء للشعب اللبناني.

وتجتاح احتجاجات غير مسبوقة لبنان منذ أسبوعين، تطالب باستقالة الحكومة مع تنامي الغضب من الزعماء السياسيين المتهمين بالفساد.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان الرئيس الحريري أبلغ أطرافاً سياسية ليل أمس نيته الاستقالة