الكيلة: لا يمكن السكوت على استمرار الاعتداءات في المراكز الصحية

وطن: قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أنه لا يمكن السكوت إزاء استمرار الاعتداء على الطواقم الطبية والعاملين في المراكز الصحية.

وطالبت الكيلة في تصريح لها، بالعمل على حل هذه الظاهرة عبر تكاتف جميع مكونات شعبنا، ووقفوهم صفاً واحدا لرفض هذه الممارسات الخارجة عن عادات شعبنا.

ونفذ العاملون في الخدمات الصحية في محافظة نابلس، الثلاثاء، اعتصاما لمدة ساعتين، للتنديد باعتداء أحد الزوار المرضى على رجل الأمن في مستشفى رفيديا محمد فيصل أبو شاهين، أحد العاملين في مستشفى رفيديا الحكومي الأحد الماضي.

ورفع المشاركون في الاعتصام أمام المؤسسات الصحية، لافتات تطالب بضرورة وقف الاعتداءات المتكررة على الكوادر العاملة في القطاع الصحي، وبضرورة محاسبة المعتدين.

وتعرض أبو شاهين للضرب لمنعه مواطنا من دخول المستشفى في غير أوقات الزيارة المسموح بها.