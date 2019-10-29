"المشروبات الوطنية" توزع 6000 حقيبة مدرسية ضمن حملة "العودة إلى المدارس"

وطن: انتهت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي من توزيع أكثر 6000 حقيبة مدرسية؛ في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ضمن حملة "العودة إلى المدارس" التي تنفذها الشركة سنوياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم توزيع الحقائب على عدد من المدارس المختارة في المناطق النائية.

كما شملت الحملة توزيع 1300 حقيبة مدرسية على عدد من الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، وعدد من المراكز التي تعنى بالأطفال المرضى والفقراء في مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى توزيع 3000 حقيبة مدرسية في قطاع غزة بالتعاون مع جمعية بسمة أمل لمرضى السرطان.

بدورها، قدّمت وزارة التربية شكرها لشركة المشروبات الوطنية على تنفيذ هذه الحملة سنوياً بما يسهم في دعم الطلبة، وبما يؤكد التزام الشركات الوطنية بمسؤولياتها تجاه التعليم.

وأكدت شركة المشروبات الوطنية على لسان مديرها العام عماد الهندي اعتزازها باستمرار التعاون مع "التربية"، مثمناً جهود طواقم الوزارة وتعاونهم وتقديم الدعم اللوجستي للشركة وتسهيل عملية توزيع الحقائب على المدارس، مضيفاً "نسعى في كل عام إلى الوصول لطلبة المدارس الأقل حظاً في المناطق النائية، بهدف إدخال البهجة والفرح إلى قلوب الأطفال"، مقدماً شكره لـ "التربية" ومؤسسة بسمة أمل للتعاون في تسهيل إيصال الحقائب للطلبة.

وأضاف الهندي أن الحملة تسعى في كل عام إلى الإسهام في دعم الطالب المحتاج وتمكينه من مواصلة مسيرته التعليمية، ومساعدته في مواجهة الظروف والتحديات المالية والنفسية والصحية.

بدوره، ثمّن سامي الجوجو المنسق العام لمؤسسة "بسمة أمل" التي تعنى بخدمة المرضى؛ مبادرة شركة المشروبات الوطنية لتقديم الحقائب للأسر في قطاع غزة، مبينا أن التوزيع شمل عددا كبيرا من الجمعيات والأندية في غزة ورفح وخان يونس والشاطئ والرمال وبيت لاهيا، بالإضافة إلى مستشفى الرنتيسي.