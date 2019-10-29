فوز فريق طلابي فلسطيني بمسابقة عالمية في تصميم الروبوت

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم فوز فريقها الطلابي بالميدالية الذهبية، ضمن فئة الإبداع والتميز، في المسابقة العالمية حول تصميم الروبوت والتي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وهنأت "التربية" فريقها الفائز والذي ضم: أمجد أيوب هشام حامد من مدرسة ذكور النجاح الثانوية، وعمر أيمن عبد اللطيف صالح من مدرسة ذكور بيتونيا الثانوية، وشيماء محمد جبر لدادوة من مدرسة بنات الماجدة وسيلة الثانوية، وقيس مازن عبد السلام الخطيب من مدرسة ذكور رام الله الثانوية، ومؤيد يوسف حسين مراعبة من مدرسة ذكور أمين الحسيني.

وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من كافة طواقمها وشركائها، مشددةً على اهتمامها المتواصل بإبداعات الطلبة في مختلف المجالات، معبرةً في الوقت ذاته عن تميز فريقها الطلابي في هذه المسابقة العالمية، شاكرةً مؤسسة ( فيرست روبتكس- فلسطين ) على إشرافها على تدريب الطلبة.