القوى الامنية اللبنانية تفضّ الاعتصامات وسط بيروت

وطن: تدخل التظاهرات في لبنان يومها الثالث عشر، في وقت كشف فيه مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الحريري وجود توجه لإعلان الاستقالة.

وتشهد بعض المناطق اليوم الثلاثاء تجمعات شبابية تطالب باستقالة الحكومة ومحاكمة المسؤولين عن التدهور المعيشي، هذا وتستمرّ المصارف في إغلاق أبوابها لليوم الثاني عشر.

وانتشر الجيش اللبناني وفرق مكافحة الشغب في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت بعد ان قامت بفضّ الاعتصام في الساحة، وحاولت القوى الأمنية الفصل بين المتظاهرين خلال فض الاعتصام، كما اطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق الجموع في ساحة رياض الصلح.

كما قام بعض المتظاهرين بتحطيم الخيم والمنصات في الساحة وإعادة فتح جسر الرينغ وسط بيروت، وتمّ فتح الطريق في وسط بيروت بعد إزالة السواتر التي كانت منصوبة لقطع الطرقات.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان قوة من الجيش اللبناني وعناصر مكافحة الشغب انتشرت في كل الطرق المؤدية الى رياش الصلح، حيث ألقيت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المجموعات المتواجدة في ساحتي رياض الصلح والشهداء.

وسجل وقوع اصابات وحالات اغماء، يعمل الدفاع المدني غلى اسعافها .