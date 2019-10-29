كفر قرع: مقتل الشاب سليمان أبو عيشة بجريمة إطلاق نار

وطن: قُتل سليمان محمود مصري- أبو عيشة (50 عاما) في جريمة إطلاق نار بكفر قرع بعد ظهر اليوم، الثلاثاء. وهذه الجريمة الثانية في كفر قرع خلال أيام حيث قُتل قاسم مسعود غاوي (36 عاما)، في وقت متأخر من ليل السبت، في جريمة إطلاق نار بالقرية.

وأفاد مصدر طبي أنه في الساعة 14:18 من اليوم تلقى مركز "نجمة داوود الحمراء" بلاغا مفاده وجود مصاب أصيب بعيارات نارية أطلقها عليه مجهول في كفر قرع.

وحاول أفراد الطاقم الطبي إنقاذ حياة المصاب غير أنه فارق الحياة إثر إصابته بالجريمة على الفور.

هذا، وبمقتل سليمان محمود مصري- أبو عيشة ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم إلى 78 فلسطينياً في الداخل بينهم 11 امرأة.

(عرب 48)