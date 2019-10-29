دولة الاحتلال تبحث تقليص الاستثمارات الصينية بعد ضغوط أميركية

وطن: رغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على دولة الاحتلال من أجل تبريد العلاقات بين دولة الاحتلال والصين وتقليص استثمارات الأخيرة، إلا أن دولة الاحتلال تحاول أن تبقى على الحياد في الحرب التجارية بين الدولتين العظميين. وذكرت صحيفة "ذي ماركر" أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يعقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم، الثلاثاء، لبحث اقتراح مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لتشكيل هيئة جديدة تشكل مصفاة وإشراف على الاستثمارات الأجنبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن اجتماع الكابينيت، اليوم، لم يكن مخططا لعقده، وتمت دعوة الوزراء الأعضاء فيه قبل أيام. ووفقا لاقتراح مجلس الأمن القومي، سيكون للهيئة الجديدة صلاحيات استشارية فقط، وفي هذا الإطار سيتعين عليها التدقيق في استثمارات جهات أجنبية في شركات إسرائيلية.

يشار إلى أن الشركات الإسرائيلية التي ستضطر إلى الحصول على تصاريح الهيئة الجديدة هي شركات تكنولوجية بالأساس: شركات لها علاقة بمشاريع البنية التحتية القومية؛ شركات بحوزتها مخزون معطيات كبير حول الإسرائيليين، أي شركات مرتبطة بمؤسسات مالية إسرائيلية أو بالصناعات الأمنية.

واعتبرت الصحيفة أن "خطوة كهذه من شأنها أن تمس بشكل جوهري بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي حصل في السنوات الأخيرة على ضخ استثمارات صينية... ومن شأن فرض قيود على هذه الاستثمارات أن يخفض بشكل كبير كمية الأموال القادمة من الشرق إلى صناعة الهايتك الإسرائيلية".

وتبحث حكومة الاحتلال في تشكيل هيئة مراقبة كهذه منذ نحو ثلاث سنوات، لكن لم يتم اتخاذ بشأنها بسبب الحساسية السياسية لهذه القضية. إذ تختبئ وراء الوصف العام لـ"مراقبة الاستثمارات الأجنبية" السعي إلى تقييد قدرات صناديق استثمار وشركات صينية لشراء شركات إسرائيلية ذات قدرات إستراتيجية. وللإدارة الأميركية مصلحة جوهرية في دفع موضوع مراقبة الاستثمارات، بينما دولة الاحتلال تحاول الامتناع عن اتخاذ موقف واضح في الصراع الأميركي – الصيني، الذي يتم التعبير عنه مؤخرا بالحرب التجارية بين الدولتين، وتحاول دولة الاحتلال أن تبقي في الحياد.

ويأتي انعقاد الكابينيت، اليوم، ورغم تحفظ دولة الاحتلال من البحث في الاستثمارات الصينية، في أعقاب ضغوط سياسية تمارسها الإدارة الأميركية. وخلال لقاءات عقدها مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية مع نظرائهم الأميركيين، على هامش مؤتمر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في واشنطن الأسبوع الماضي، وطرح الأخيرون خلالها طلبا يقضي بأن تراقب الحكومة الاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال وتقيّد حجمها.

والتقى نتنياهو، أمس، مع وزير الخزانة الأميركي، ستيفن مينوتشين، الذي يزور دولة الاحتلال. وفيما تحدث الاثنان عن "الخطر الإيراني" والعلاقات التجارية بين دولة الاحتلال والولايات المتحدة، ولم يتطرقا إلى العلاقات الإسرائيلية – الصينية، "إلا أن نتنياهو يعي جيدا التوقعات الأميركية بأن تفرض إسرائيل قيودا على التأثير الصيني" حسب الصحيفة.

وكانت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية كشفت، نيسان/أبريل الماضين عن أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوضح لنتنياهو، عندما وقع على اعترافه بما يسمى السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، بأن عدم تلبية دولة الاحتلال الطلب الأميركي بشأن علاقاتها مع الصينن سيلحق ضررا بالمساعدات الأميركية السنوية.

ويشار إلى أن حكومة الاحتلال مشلولة تقريبا في هذه الأثناء، بسبب الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات للكنيست. وأشارت الصحيفة إلى أن سن قانون في الكنيست بشأن مراقبة الاستثمارات الأجنية يحتاج إلى إثبات أن الحديث يدور عن قضية أمنية ملحة.

وحسب الصحيفة، فإن المسؤولين الأميركيين الذين يزورون دولة الاحتلال في هذه الفترة يعرفون "مكانة نتنياهو الهشة"، بسبب فشله بتشكيل حكومة مرتين وشبهات الفساد ضد التي تهدد بمحاكمته. "وفي هذا الوضع، يفضل نتنياهو بذل كل ما بوسعه من أجل إرضاء الإدارة الأميركية، وذلك في إطار الخطوات التي ينفذها الكابينيت".

وفي مقابل الضغوط الأميركية، يأملون في دولة الاحتلال ألا تنظر الحكومة الصينية إلى قرارات بتقييد استثماراتها على أنها خطوة معادية من جانب دولة الاحتلال. والاعتقاد السائد في دولة الاحتلال هو أن تشكيل هيئة مراقبة جديدة يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقات الإسرائيلية – الصينية.

(عرب 48)