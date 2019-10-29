مصطفى البرغوثي يدعو النقابات الآيسلندية الى فرض العقوبات على الاحتلال

وطن: استقبل الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وفدا كبيرا يضم قادة وممثلي مختلف النقابات في آيسلندا.

وشرح البرغوثي للوفد طبيعة ما تعرض له الشعب الفلسطيني على يد الحكومات الإسرائيلية من تطهير عرقي وتهجير واحتلال وما انتجه ذلك من منظومة أبرتهايد عنصرية هي الأسوأ في تاريخ البشرية.

وأوضح البرغوثي مخاطر العملية المنهجية التي تقوم بها سلطات الإحتلال لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة عبر الإستعمار الاستيطاني الاحلالي وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية الى مئات الجيتوستانات.

كما شرح البرغوثي خطورة الحصار المفروض على قطاع غزة وما انتجه من كارثة انسانية لا يجوز قبول استمرارها.

و قدم د. البرغوثي عرضا تفصيليا لمعاناة العمال الفلسطينيين الذين يضطرون للعمل في الداخل وما يتعرضون له من مضايقات على الحواجز ومن تمييز في ظروف العمل، وكذلك ما يتعرضون له من ابتزاز من قبل المشغلين الإسرائيليين والسماسرة لاجبارهم على دفع اتاوات باهظة مقابل تصاريح العمل، كما أوضح أن الحصار الاسرائيلي يتسبب في أعلى نسبة بطالة في العالم في قطاع غزة والتي تصل الى 60% بين العاملين والى 80% من الخريجين الشباب.

ودعا البرغوثي الوفد النقابي الآيسلندي الى فضح وتعرية الممارسات الإسرائيلية في المحافل النقابية والدولية والى توعية الأجيال الشابة بحقيقة النضال الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال، كما طالبهم بالانضمام بقوة الى حملة فرض العقوبات والمقاطعة على منظومة الاحتلال والتمييز العنصري الاسرائيلية والى تحريم التعامل معها ومع منتجاتها.