جيش الاحتلال يعلن اسقاط طائرة استطلاع فوق قطاع غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم تمكن مقاتلاته الحربية من اسقاط طائرة استطلاع فوق قطاع غزة.

وذكر المحلل العسكري للقناة 13 العبرية الون بن دافيد ان طائرة من طراز F 15 تابعة لجيش الاحتلال اعترضت طائرة بدون طيار كانت تحلق على ارتفاع 12 الف قدم فوق اجواء قطاع غزة .

ووصف بن دافيد الطائرة بالكبيرة ، دون ان ترد معلومات حول مكان سقوط الطائرة.

واضافت القناة ان ما جرى اليوم يعد حدثا غير عاديا ومثير للقلق، ويدلل على ان حماس تمتلك حاليا طائرات بدون طيار يمكن ان تحلق على ارتفاع 12 الف قدم.

واوضحت القناة ان قرار اعتراض الطائرة المسيرة هو رسالة الى حماس بأن جيش الاحتلال لن يسمح بهذه العمليات الجوية.