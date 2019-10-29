ترامب يؤكد مقتل المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي

وطن: أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مقتل البديل الأول لزعيم تنظيم "داعش".

وغرد "ترامب" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": أكدت للتو أن المرشح الأول لأبو بكر البغدادي قتلته القوات الأمريكية، والذي كان سيحتل الصدارة على الأرجح من بعده، الآن هو ميت أيضا!".

وفيما لم يذكر الرئيس الأمريكي، اسم المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي في تغريدته، فقد ذكر الإعلام المحسوب على تنظيم "داعش" الإرهابي، أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، رشح العراقي عبد الله قرداش، "خليفة" له.

وذكر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن قرداش ولد عام 1976 في تلعفر غرب الموصل، وهو تركماني الأصل إلا أن قيادات بداعش تؤكد قرشيته.

وحصل قرداش على بكالوريوس في الشريعة من كلية الإمام الأعظم في الموصل، وبزغ نجمه في أوساط التنظيمات الإرهابية منذ عام 2003 حيث شغل منصب "شرعي عام" لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وكان معتقلا سابقا في سجن "بوكا" بمحافظة البصرة، حيث التقى البغدادي، ثم تولى منصب أمير "ديوان الأمن العام" في تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وتولى منصب وزير "التفخيخ والانتحاريين" داخل التنظيم، وكان أحد المقربين من أبو العلاء العفري النائب السابق للبغدادي.

وأعلن ترامب، في الـ27 أكتوبر/ تشرين الأول، عن مقتل زعيم داعش بعملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبأه، حيث قتل نفسه و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.

(سبوتنيك)