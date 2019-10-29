الاحتلال يخلي سبيل المقدسي خالد الصباح ونجله بشروط

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، اليون الثلاثاء، قرارًا يقضي بالإفراج عن المقدسي خالد الصباح ونجله منيب، بشرط الحبس المنزلي لمدة يومين، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 5 آلاف شيكل.

وأفاد شهود عيان باعتقال الاحتلال للمقدسيان الصباح أمس بعد إصابة الفتى محمد خالد الصباح برصاص الاحتلال في حي باب حطة بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وقال المحامي خالد زبارقة، "إن النيابة العامة وجهت تهمة ضد خالد ونجله منيب بمعرفتهما بنية محمد القيام بعملية طعن".

وأضاف "نيابة الاحتلال طالبت بتمديد توقيفهما لمدة ٧ أيام، ثم قرر القاضي بعد المرافعة إخلاء سبيلهما".