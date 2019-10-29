الاحتلال يمدد اعتقال الفتى المصاب محمد الصباح

وطن: مددت محكمة الاحتلال توقيف الفتى محمد خالد الصباح (١٥ عامًا) إلى يوم الأحد المقبل، بزعم تنفيذه عملية طعن في حي باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال المحامي زبارقة حديثه "عقدت جلسة غيابية للفتى محمد الصباح، الذي يرقد للعلاج في مستشفى " هداسا عين كارم"، ومددت توقيفه للأحد المقبل".

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص نحو الفتى محمد أمس، ما أدى الى إصابته بثلاث رصاصات في بطنه ويده، وأجريت له أمس عمليات جراحية، ووضعه الصحي مستقر.

وقال زبارقة "محكمة الاحتلال وجهت ضد محمد تهمة القيام بعملية طعن مجندة إسرائيلية"، فيما أفادت مصادر طبية بأن المجندة لم تصاب بأي جراح.