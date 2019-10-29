غدا: إضراب عام في كفر قرع يشمل المدارس احتجاجا على جرائم القتل

وطن: أعلن المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع بالتشاور مع اللجنة الشعبية، أئمة المساجد والأطر الفاعلة بالقرية، عن إعلان حالة طوارئ في قرية كفرقرع وإضراب شامل وعام غدا الأربعاء اثر جريمتي قتل وقعتا في القرية السبت الماضي واليوم.

وقال رئيس مجلس محلي كفرقرع :" كفرقرع تنزف دما ، الوضع أصبح لا يطاق وحالة الطوارئ مستمرة حتى تأخذ الشرطة مسؤولياتها والقبض على الجناة والعابثين في أمن وأمان بلدنا كفرقرع وإعادة الحياة الطبيعية التي اعتادت عليها كفرقرع ".

وقال المحامي فراس بدحي :" لا اجتماعات ، لا خطابات ، لا مسيرات ، وإيقاف جميع الفعاليات وإعلان الحداد التام ، والإضراب الشامل غدا الأربعاء الموافق 30.10.2019 الذي يشمل جميع المرافق العامة (بما في ذلك المراكز الطبية) والمحلات التجارية والمدارس (باستثناء التعليم الخاص) ، وجميع الهيئات ، ونطالب الجميع بالالتزام التام بهذه القرارات.

هذا وسيعلن لاحقا عن خطوات عملية أخرى ، بالتشاور مع جميع الأطر الفاعلة في القرية "، وفق موقع "باينت".

وقُتل سليمان محمود مصري- أبو عيشة (50 عاما) في جريمة إطلاق نار بكفر قرع بعد ظهر اليوم، الثلاثاء. وهذه الجريمة الثانية في القرية خلال أيام حيث قُتل قاسم مسعود غاوي (36 عاما)، في وقت متأخر من ليل السبت، في جريمة إطلاق نار في ذات القرية ايضا.