"المطلع" يطالب الحكومة بتحويل نصف الديون المترتبة عليها بشكل فوري

القدس- وطن: طالب مجلس ادارة مستشفى الأوغستا فكتوريا "المطلع"، السلطة الفلسطينية على تسديد نصف مبلغ الديون المتراكمة عليها بشكل فوري، الامر الذي يسمح للمستشفى بالحفاظ على جودة الرعاية الصحية التي يقدمها للمرضى.

وأكد المستشفى في بيان له، أن عدم دفع الحكومة تكاليف العلاج والتي بلغت 45 مليون يورو، يهدد الاستدامة المالية له.

واوضح المطلع أنه في حال عدم تحويل هذه الدفعة بشكل فوري، سيؤدي الى المزيد من التقليص في خدمات الرعاية الصحية لمرضي السرطان بما فيهم الاطفال.

وأكد ان هناك حاجة لمزيد من النقاش مع السلطة خلال الاشهر القادمة لمعالجة هذا الوضع المتكرر و المستمر فيما يتعلق بعدم تسديد المبالغ المترتبة في موعدها.