الذهب يتراجع بفعل الدولار وترقب اجتماع المركزي الأمريكي

وطن: تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الإمريكي أمس أنه من المتوقع إبرام اتفاق تجاري بين أمريكا والصين قبل الموعد المحدد.

وسجلت أسعار الذهب تراجعا مع ارتفاع الدولار وتنامي التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني، بينما تتجه أنظار المستثمرين نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لاستقاء مؤشرات بشأن تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1486.42 دولارا للأوقية (الأونصة)، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1488.30 دولارا للأوقية.

وصعد الدولار مقابل سلة من العملات، مما يجعل تكلفة الذهب المقوم بالدولار أعلى لحائزي العملات الأخرى.

وفي الولايات المتحدة، بلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى مرتفعا قياسيا، الاثنين، على خلفية آمال في اتفاق تجارة محتمل بين بكين وواشنطن بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع توقيع جزء كبير من الاتفاق قبل الموعد المحدد.

وتدرس واشنطن أيضا تمديد تعليق فرض رسوم جمركية على سلع صينية قيمتها 34 مليار دولار.

وتترقب الأسواق المالية مزيدا من المؤشرات بشأن مستقبل السياسة المالية الأمريكية من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ اليوم الثلاثاء، إذ من المتوقع بشكل كبير أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية للمرة الثالثة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1790.59 دولارا للأوقية، بعد أن كان قد بلغ مستوى مرتفعا قياسيا عند 1808.81 دولارات للأوقية أمس الاثنين بفعل مخاوف بشأن الإمداد.

ونزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.69 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 911.23 دولارا للأوقية.

(رويترز)