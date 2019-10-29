الرئيس: حريصون على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإنجازها

رام الله- وطن: أكد الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، حرصه على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإنجازها.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر ونائبه هشام كحيل، بعد إجرائه لقاءات مكثفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان حنا ناصر قد التقى، أمس، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، والذي أكد جهوزية حركته للانتخابات وإجراء كافة التسهيلات لإجرائها.

وقال هنية "نحن في حماس جاهزون اليوم وقبل الغد للانتخابات، وسنحترم نتائجها طالما توفر لها كل شروط النزاهة والشفافية".

بدوره، قال ناصر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هنية، إنه تم الاتفاق على عدد من البنود المتعلقة بالانتخابات والموقف الوطني.