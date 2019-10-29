مصطفى البرغوثي: قرار بلدية أوسلو مقاطعة المستعمرات الإسرائيلية ومنتجاتها انتصار جديد لحركة المقاطعة

وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي إن مجلس بلدي أوسلو اتخذ قرارا ، رغم كل الضغوطات الإسرائيلية، بمقاطعة المستعمرات الاستيطانية ومنع منتجاتها.

وأكد البرغوثي في بيان له، أن العاصمة النرويجية أوسلو التي يقود بلديتها ائتلاف حزبي اليسار والخضر أصبحت سادس مدينة نرويجية تقاطع المستعمرات الاسرائيلية معززة بذلك حركة المقاطعة وفرض العقوبات النرويجية.

واكد البرغوثي أن تكريس منظومة الأبرتهايد العنصرية الاسرائيلية يعمق عزلة "إسرائيل" ويستفز مشاعر الشعوب التي تؤمن بحقوق الإنسان وقيم الحرية والعدالة.