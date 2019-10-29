"فيسبوك" تقاضي شركة NSO الإسرائيلية لاختراقها "واتسآب" والتجسس على ناشطين حقوقيين

وطن: قدمت شركة "فيسبوك" دعوى قضائية ضد شركة NSO الإسرائيليّة التي تعمل على تطوير برامج سيبرانية، لاستغلال الأخيرة ثغرة في تطبيق الرسائل النصية "واتسآب" للتجسس على ناشطون في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة "واتسآب" رفعت دعوى قضائية ضد شركة NSO الإسرائيليّة، في محكمة اتحادية (فيدرالية)، اليوم الثلاثاء، مشددة على أن الشركة الإسرائيلية استخدمت خدمة المراسلة النصية في حملة تجسس واسعة النطاق ضد صحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت شركة "واتسآب" في الدعوى القضائية، أن شركة خدمات التجسس الإسرائيلية، NSO، التي تتخذ من هرتسليا مقرًا لها، استخدم "واتسآب" للتجسس على أكثر من 1400 هدف في 20 دولة مختلفة، بما في ذلك 100 صحافي وناشط حقوقي.

وكانت شركة "واتسآب" التابعة لـ"فيسبوك"، قد طالبت مستخدميها الذين يتجاوز عددهم مليارًا ونصف مليار مستخدم، في أيار/ مايو الماضي، تحديث التطبيق بشكل فوري، بعد اكتشافها ثغرة استغلتها شركة NSO لاختراق محادثات تمت بواسطة التطبيق للتجسس على مجموعة من الصحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

واستغلت شركة الخدمات السيبرانية الثغرة الموجودة في برمجية "واتسآب"، لاختراق هواتف ناشطين حقوقيين، ونشرت الشركة الإسرائيلية برمجيات خبيثة داخل التطبيق لسرقة بيانات موجودة على هواتف أندرويد أو آيفون من خلال الاتصال بالهاتف المراد اختراقه على تطبيق المراسلات الفورية التابع لـ"فيسبوك".

(عرب 48)