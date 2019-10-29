الأردن يستدعي سفيره في "إسرائيل" للتشاور لاستمرار الاحتلال اعتقال الأسيرين اللبدي ومرعي

وطن: قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنه تم استدعاء السفير الأردني في "إسرائيل" للتشاور خطوة أولى، في ضوء عدم استجابة "إسرائيل" للمطالب المستمرة منذ أشهر بإطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين. تعريض حياة مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر فعل مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار".

يشار إلى أن الاحتلال اعتقال اللبدي في 20 أغسطس/ آب الماضي، أثناء ذهابها مع والدتها وخالتها لحضور حفل زفاف أحد أقاربهن في الضفة الغربية، وحكم عليها بالسجن الإداري لمدة 5 شهور. وتخوض اللبدي إضراباً عن الطعام منذ 36 يوماً، رفضاً لاعتقالها الإداري.

يذكر أن الأسير الأردني عبد الرحمن عدنان مرعي (29 عاما) والقابع حاليًّا في معتقل "عوفر" الإسرائيلي، اعتقل بتاريخ 2/9/2019 أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور.