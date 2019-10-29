الأردن يعلن اعتقال إسرائيلي تسلل للبلاد بطريقة غير مشروعة

وطن: أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن السلطات المعنية القت القبض مساء الثلاثاء على اسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي وقت سابق الثلاثاء استدعى الأردن سفيره في "إسرائيل" للتشاور احتجاحا على استمرار الاحتلال اعتقال اثنين من المواطنين "الأردنيين- الفلسطينيين" هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.