وزيرة خارجية السويد: لا نعارض حركة "BDS" ونعتبرها شرعية

وطن: قالت وزيرة خارجية السويد الجديدة، آن ليندا، إن حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) ليست معادية للسامية، وإنما هي حركة شرعية وغير عنيفة.

وخلال مقابلة مع التلفزيون السويدي، أوضحت ليندا أنها لا تدعم المقاطعة، ولا تدعم مقاطعة التجارة والتعاون مع "إسرائيل"، ولكنها تؤكد أن "المقاطعة هي وسيلة سياسية شرعية كجزء من نضال سياسي غير عنيف من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير وإنهاء الاحتلال". وأكدت أن بلادها تدعم المنظمات التي تهاجم الاحتلال.

وأكدت الوزيرة أنّ حركة "BDS" لديها الحق في تمثيل مواقفها، كما أشارت إلى أن الحكومة السويدية لا ترى أي تشابه بين نشاط "BDS" وبين النشاط المعادي للسامية.