حملة اعتقالات بالضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال فجر يوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عدد من المواطنين، بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى جهةٍ مجهولة، وعرف منهم:

1. المحرر محمد عيسى حسين- المزرعة الغربية شمال رام الله

2. الشيخ رياض أحمد الجواعدة- سِكّة جنوب الخليل

3. الفتى محمد رفعت الصليبي- بيت أمر شمال الخليل

4. المحرر فادي إبراهيم شاهين- دورا جنوب الخليل

5. نور إبراهيم شاهين- دورا

6. شادي إبراهيم شاهين- دورا

7. قاسم الشيخ- مراح رباح قرب بيت لحم

8. خليل قاسم الشيخ- مراح رباح

9. ربيع فرح أبو النواس- سنجل شمال رام الله

10. يزن إبراهيم مرار- بيت دقو شمال غرب القدس

11. طارق عيسى علي حسين- بيت دقو

12. موسى علي حسين- بيت دقو

13. سعيد مصطفى داود- بيت دقو