ميسي يُعيد برشلونة للصدارة بخماسية ضد بلد الوليد

وطن: حقق فريق برشلونة انتصاراً عريضًا بخماسية لهدف خلال مواجهة بلد الوليد مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 11 من "الليجا".

وسجل الأهداف "للبارسا" ليونيل ميسي "هدفان" في الدقيقتين 34، و75 على التوالي، ولينجليت، وفيدال، وسواريز بالدقائق الثانية، و29، و77 على الترتيب، بينما سجل هدف بلد الوليد الوحيد أوليفاس في الدقيقة 15.

وبهذا الانتصار يستعيد برشلونة صدارة ترتيب "الليجا" برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز التاسع.

واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على طريقة اللعب المُعتادة (4-3-3) بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي سيميدو، وبيكيه، ولينجليت، وألبا، وفي الوسط فيدال، وبوسكيتس، ودي يونج، وثلاثي الهجوم ميسي، وفاتي، وسواريز.

ولجأ سيرجيو جونزاليس المدير الفني لبلد الوليد لطريقة (3-5-2)، بوجود ماسيب حارس مرمى، أمامه باربا، وأوليفاس، وفيرنانديز، وفي الوسط مارتينيز، وأنور، وميتشيل، وبورو، وبلانو، وثنائي هجومي والدو، وجوارديولا.