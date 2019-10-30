بزعم محاولة طعن.. إصابة خطيرة لفتاة برصاص جيش الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

وطن: أطلق جيش الاحتلال صباح يوم الأربعاء، النار تجاه فتاة قرب مدخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن جيش الاحتلال أطلق النار تجاه فتاة فلسطينية، حاولت تنفيذ عملية طعن عند مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل.

كما زعم موقع "واللا" العبري، أنّ فتاة فلسطينية معها سكين، اقتربت من حاجز للاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي، وتم إطلاق النار عليها.

وأشار شهود عيان، إلى أنّ الفتاة ملقاة على الأرض دون معرفة مصيرها. فيما أغلقت قوات الاحتلال المنطقة بشكل كامل، وكافة الحواجز العسكرية المحيطة بالحرم الإبراهيمي، ومنعت الفلسطينيين من التحرك في محيط المنطقة.

وذكرت مصادر عسكرية للاحتلال أن الشابة أصيبت بجراح بالغة الخطورة، فيما لم يصب أي من جنود الاحتلال.