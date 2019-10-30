بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.. 3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أكدت إذاعة "صوت الأسرى" أن 3 أسرى من الضفة، يدخلون اليوم الاربعاء، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير علاء جبريل محمد دمنهوري (40 عامًا) من مدينة أريحا المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير فراس سليمان حسن خليلية من بلدة جبع قضاء مدينة جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير عدنان سعيد موسى صوفان (33 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 29 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.