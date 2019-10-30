إصابة رئيس بلدية حوارة ونائبه ومزارع باعتداء للمستوطنين

رام الله- وطن: أصيب، اليوم الاربعاء، ثلاثة مواطنين على الأقل برضوض، عقب هجوم للمستوطنين على المزارعين بالحجارة في بلدة حواة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني "يتسهار"، هاجموا المزارعين بالحجارة خلال قطفهم الزيتون في منطقة النقار المحاذية للمستوطنة، ما أدى الى اصابة ثلاثة مواطنين برضوض.

وأوضح أن المصابين هم: رئيس بلدية حوارة ناصر الحواري، ونائب رئيس البلدية كمال عودة، والمواطن محمود شحادة، مؤكدا أن مواجهات اندلعت في المنطقة في محاولة لصد هجوم المستوطنين.