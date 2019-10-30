تنظيم فتح في رام الله يدين محاولة قتل مواطن من الداخل في رام الله أمس

وطن: استنكر تنظيم فتح في مدينة رام الله، إطلاق النار ومحاولة قتل مواطن من الداخل في حي الطيرة بمدينة رام الله، أمس. للاطلاع على تفاصيل الحادثة اضغط هنا

وقالت الحركة في بيان لها، وصل وطن، إن حادثة إطلاق النار التي جرت أمس ليست سوى حلقة من مسلسل طويل هدف من افتعلوه إلى زعزعة استقرارنا وضرب أمننا الداخلي وزرع الشكوك في نفوس أبناءنا.

وأكد البيان الوقوف الى جانب الاجهزة الامنية للتصدي للعنف ومحاولة زعزعة الاستقرار.

ودعا المواطنين في رام الله الى الابلاغ عن اي حادثة أو شخص مشبوه.

فيما يلي البيان: