تراجع جامعة "بيرزيت" لصالح جامعتي "القدس" و"النجاح" في تصنيف QS الدولي

رام الله- وطن: تقدّمت جامعتا "القدس" و"النجاح"، على المستويين العربي والمحلي لهذا العام، في تصنيف QS الدولي، مقابل تراجع لجامعة بيرزيت، بعد خروج الأخيرة من قائمة أهم 50 جامعة عربية. حيث حصلت النجاح على المرتبة الأولى فلسطينياً في التصنيف العام، وحصول جامعة القدس على مرتبة متقدمة فلسطينياً بناء على عدة مؤشرات هامة.

وفي تفاصيل نتائج مؤسسة Qs الدولية، التي نشرت صباح اليوم الأربعاء، فقد حلّت جامعة النجاح في المستوى رقم 46 عربياً، متقدمة على "بيرزيت" التي خرجت من تصنيف أول 50 جامعة عربية، بينما حافظت جامعة "القدس"، على المرتبة الثالثة محلياً، ولكنها أحرزت تقدماً لافتاً في المجموع العام.

ويأتي تقدم جامعة "القدس" استناداً إلى عدة معايير دولية، تأخذها مؤسسة "QS" بعين الاعتبار في دراستها لظروف الجامعات وتقدمها علمياً، وتفوقت فيها على جامعتي النجاح وبيرزيت.

إذ جاءت "القدس"، الأولى فلسطينياً، في نسبة عدد الأساتذة للطلبة المنتسبين، مما يؤثر إيجابياً في نسبة التعليم.

كما أنها حازت "القدس" على المرتبة الأولى فلسطينياً في جودة البحث العلمي، الذي يدلل عليه معيار "نسبة توثيق الأبحاث" الصادرة عن الجامعة والاعتداد بها كمصادر علمية عالمية.

وتفوقت القدس أيضاً، في معيار آخر، متمثل بنسبة الأساتذة الأجانب في الجامعة، وهو معيار يقيس تنوّع البرامج وانفتاحها.

ويعتبر تقدّم جامعة "القدس" في عدد من المعايير، لافتاً هذا العام، خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها مدينة القدس وما تعانيه من ظروف صعبة جراء انتهاكات وممارسات الاحتلال العنصرية بحق أبناء العاصمة المحتلة.