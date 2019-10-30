نقل الأسيرة المضربة هبة اللبدي إلى المستشفى مجددا

رام الله- وطن: أفاد نادي الاسير بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت اليوم الأربعاء، الأسيرة هبة اللبدي (32 عاماً)، مجدداً إلى مستشفى "بني تسيون" بعد تدهور صحي جديد طرأ على وضعها الصحي، بعد أن قررت يوم أمس إدارة سجون الاحتلال إعادتها إلى زنازين "الجلمة"، رغم ما وصلت له من وضع صحي خطير، ووجود حاجة ماسة لبقائها في المستشفى.

وتعاني الأسيرة اللبدي منذ أسبوع على الأقل من صعوبة شديدة في بلع الماء أدى إلى إصابتها بالتهاب شديد في الحلق، وجفاف، عدا عن النقصان المتزايد في الوزن، إضافة إلى تحذيرات الأطباء من إمكانية إصابتها بمشاكل في القلب.

وقال نادي الأسير إن أوضاعاً صحية خطيرة يواجهها الأسرى المضربون عن الطعام، لا سيما الأسير إسماعيل علي المضرب عن الطعام منذ (99) يوماً على التوالي، كما يواصل الأسير أحمد زهران إضرابه منذ (39) يوماً، والأسير مصعب الهندي منذ (37) يوماً، والأسيرة هبة اللبدي المضربة منذ (37) يوماً.

في السياق ذاته، تُعقد يوم غد الخميس جلسة محكمة للأسير أحمد زهران للنظر في قضية تثبيت اعتقاله الإداري الأخير ومدته أربعة شهور.