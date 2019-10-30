يوم منك ويوم منا.. حملة تبرعات تطلقها "كول يو" باسم مشتركيها لصالح مستشفى المطّلع

وطن: كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، أطلقت شركة كول يو لخدمات الانترنت، حملة لجمع التبرعات لصالح مستشفى أوغستا فكتوريا – المُطّلع، والذي يواجه أزمة مالية منذ أشهر.

وتتسبب الأزمة المالية في مستشفى المُطّلع باقتصار العلاج على الحالات الطارئة، وعدم القدرة على شراء المزيد من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى السرطان.

وقال المدير العام لشركة كول يو رائد عليان، إن الحملة تقوم على مبادرة من الشركة ومتلقي خدمتها على حدّ سواء، حيث يتبرع المشتركون برسوم يوم إنترنت واحد أو أكثر من اشتراكهم، لتتبرع كول يو بدورها بنفس قيمة التبرّع لصالح المستشفى.

وأضاف عليان أنّ الشركة أطلقت حملتها باسم مشتركي كول يو، لتبدأ من صباح اليوم الأربعاء وحتى مساء الأحد القادم.

وشهدت الحملة منذ الإعلان عنها، الثلاثاء، إقبالاً كبيراً من قبل متلقي خدمة كول يو، الذين تواصلوا مع الشركة مباشرة وأبدوا استعدادهم للتبرّع.