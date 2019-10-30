مسؤول أردني يدعو لاستخدام معتقل إسرائيلي كورقة ضغط للإفراج عن أسرى أردنيين

وطن: أعلنت السلطات الأردنية أنها احتجزت إسرائيلياً اتضح لاحقاً أنه من أصول شرق أوروبية، بعدما تسلل الى الأراضي الأردنية بشكل غير قانوني.

من جانبه أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب، نضال الطعاني، إن بلاده ستتحفظ على الإسرائيلي الذي تجاوز الحدود ودخل الأردن بطريقة غير شرعية كورقة ضغط على الجانب الإسرائيلي حتى يفرج عن المعتقلين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي. رغم تأكيده أنه من الناحية السياسية لا يمكن تطبيق فكرة تبادل الأسرى بين الاردن ودولة الاحتلال.

وحتى اللحظة، لا تزال تمتنع دولة الاحتلال عن الرد على سحب السفير الأردني من تل أبيب غسان المجالي، كما أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي، مؤكداً أن ذلك جاء رداً على تعنت الاحتلال، بالاستمرار في الاعتقال الإداري، والتعذيب الوحشي للأسيرين هبة اللبدي، التي تخوض اضرابا عن الطعام منذ 37 يوماً، والشاب عبد الرحمن مرعي.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ليل الثلاثاء- الأربعاء، إلقاء القبض على إسرائيلي تسلل عبر الحدود الشمالية إلى الأردن بطريقة غير مشروعة، كما أعلنت استدعاء السفير الأردني في تل أبيب للتشاور بعد عدم استجابة الاحتلال لطلب الإفراج المعتقلين الأردنيين اللبدي ومرعي واستمرار اعتقالهما إداريا دون أن توجه لهما أي تهم.