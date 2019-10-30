محكمة الاحتلال تُؤجل محاكمة المصاب علي طه

رام الله- وطن: أجلت محكمة الاحتلال في مدينة القدس، الأربعاء، محاكمة الفتى المقدسي المصاب علي بلال طه لتاريخ 14/11/2019.

وكان الفتى طه اعتقل مطلع تموز/ يوليو الماضي بعد إصابته بقدمه برصاص قوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمال القدس، وخُضع لعدة عمليات جراحية، ثم أفرج عنه بعد عدة أسابيع بشرط الحبس المنزلي والإبعاد إلى بيت حنينا.

ونهاية أيلول/ سبتمبر الماضي وافق قاضي محكمة الاحتلال على طلب إرجاعه إلى منزله في مخيم شعفاط.

وفي سياق متصل، رفضت المحكمة العليا للاحتلال الاستئناف المقدم بحق الأسير المقدسي محمد ادكيدك الذي حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا.

وكان ادكيدك اعتقل بتاريخ 11-9-2017، وهو من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، ويقبع في سجن "النقب".

هذا واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الفتى محمد جواد ابو رموز (14 عامًا) من منزله في حي البستان ببلدة سلوان، كما اعتقلت الشاب مجدي أبو تايه بعد اقتحام وتفتيش منزله في حي أبو تايه بالبلدة.