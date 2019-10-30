هبةُ البلاد ... إلى الأسيرة هبة اللبدي

كتب: طارق عسراوي

كلما بدا درب خلاصنا من الاحتلال معتماً وموحشا، خلَّقت البلاد فينا نجمة تضيئه، كي تبرهن لنا مرّة تلو المرة أن الارادة هي كلمتنا الفارقة، وبها نعبر دون وجلٍ طريق خلاصنا الأكيد صوب حريتنا الآتية..

وفي كل مرّة أشعر بها أن العتمة أطبقت على أبصارنا، أرى نوراً ساطعاً يتوهج في اسم جديد، كأّن البلاد ترسل مرسليها كل حينٍ لتطرد من قلوبنا اليأس، وتشعل فينا العزيمة، واسم هبة اللبدي هذه المرّة هو الذي يتوهج فوق اسوار الاعتقال .. وكأني أسمعها تقرأ علينا آية الحرية وتقول لنا: اتبعوني.

لذلك ليس لنا أن نترك هبة وحدها، وعلينا أن نلتف حول اسمها المضيء، ونشعل به حناجرنا، فهي النموذج الذي علينا أن نكرسه في أبنائنا، طالما أنهم عرضة للاعتقال في كل وقت، وإن اسم هبة الآن يأخذ سمات الاسطورة، وهي تعلن لأبناء جيلها، ولنا جميعا، وتبرهن أن ما يشيعه الاحتلال ويكرسه من وعي حول قوته وجبروته ما هو الا وهم، وأنه احتلال واهن في معركة الكرامة والأرادة، يسقط جبروته على يد اسيرة تخوض تجربتها الأولى في الاعتقال فلا تنال من عزيمتها فترة التحقيق ولا يرهبها وجهه الدامي بل انها تخرج من وحشية التحقيق معلنة معركتها الفذة باضرابها عن الطعام، فتعلو على الاسوار بجوعها المقدس، وتفرض اسمها فوق سطوة السجان، وتصبح هي الرواية .. ولذا، وكعادتنا في نقش اسماء رياديينا في ذاكرتنا الجماعية،ستغدو لهذا الاسم اغنياته، وسنطلقه تيمناً بها اسماً لمواليدنا الجدد، فقد صار اسم هبة اللبدي منذ عبرت حدود الكرامة صوب البلاد اسما رديفا للكرامة والكبرياء وللبلاد التي تشتهيها.

كيف لا ! وهي التي قالت : شهيتي للبلاد لا تنتهي..