"التربية": إخطار الاحتلال لمدرسة "التحدي 13" جريمة

وطن: استنكرت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، تسليم قوات الاحتلال إخطاراً لمدرسة السيميا الأساسية المختلطة "التحدي 13 " في منطقة السموع بمحافظة الخليل.

وشددت الوزارة على أن ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات بحق المؤسسات التعليمية والأسرة التربوية؛ خاصةً في مدارس التحدي، يعد جريمةً وتجاوزاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مشيرةً إلى أن مدرسة "التحدي 13" تخدم أكثر من 40 طالب/ة من المناطق المستهدفة؛ والتي تتعرض لانتهاكات الاحتلال المتواصلة.

وطالبت "التربية" كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية والمدافعة عن التعليم بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تمس حق الأطفال في التعليم، وهو حقٌ كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية.