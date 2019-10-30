انتهاء أزمة مستشفى المطلع

رام الله - وطن للانباء: أعنلت وزيرة الصحة التوصل لاتفاق يُنهي أزمة مستشفى المطلع في العاصمة القدس.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، عقدته، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع ضم وزير المالية شكري بشارة ووزير شؤون القدس فادي الهدمي ، وذلك مع الهيئة الإدارية لمستشفى المطلع ممثلة بالدكتور وليد نمور والوفد المرافق له.

وقالت الوزيرة الكيلة إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، فإننا نؤكد دعم ومساندة مستشفيات القدس بشكل كامل.

وأضافت: يسرنا أن نعلن أنه ومنذ هذه اللحظة فإن الأمور ستعود إلى طبيعتها في مستشفى المطلع.

وأشارت إلى أن الاجتماع ركز على سبل دعم المستشفيات المقدسية لضمان استمرار وتطوير عملها، وليس فقط التعامل مع التحديات الآنية التي تواجهها، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.



وأكدت الوزيرة الكيلة أن القيادة السياسية والحكومة ستظلان سداً منيعاً لحماية مؤسساتنا المقدسية رغم كل الظروف السياسية والمالية الصعبة التي نمر بها.