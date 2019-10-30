الاحتلال يصدر حكما بالسجن لمدة عامين بحق الفتى الجريح علي ابو صفية

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال في عوفر، اليوم حكما بسجن الفتى الجريح علي أبو صفية بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها ألف شيقل.

وقال محمد أبو صفية والد الفتى الأسير لـوطن، إن ابنه معتقل منذ 7 شهور، عقب إصابته برصاص جيش الاحتلال قرب شارع 443 الاستيطاني المقام على أراضي قريته بيت سيرا غرب رام الله.

وكان الأسير أبو صفية، أصيب بأكثر من رصاصة في جسده، وخضع للعلاج في مجمع فلسطين الطبي، لكن الاحتلال قام باقتحام منزله واعتقاله، حيث تعرض لتحقيق قاسٍ من قبل محققي الاحتلال.