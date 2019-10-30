هتافات وسط رام الله: الحجب جريمة.. نعم لحرية الرأي والتعبير

وطن: جدد مشاركون في اعتصام وسط رام الله، الأربعاء، رفضهم لحجب عشرات المواقع الإلكترونية، مطالبين بالعدول عن القرار، واحترام حرية الرأي والتعبير.

ورفع المشاركون لافتات تدعو لوقف العمل بقرار الحجب، مستنكرين القرار الذي حجب مواقع إخبارية تنقل واقع المواطنين، وجرائم الاحتلال.

ونظم الاعتصام، الحراك الفلسطيني الموحد، الذي قال إنه رسالة رفض لسياسة تكميم الأفواه، وللمطالبة بوقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يحرم المواطنين من حرية التعبير.

وقال الحراك إن الأيام القادمة ستشهد وقفات واعتصامات في المدن، رفضا للقرارات "التعسفية"، بخاصة فيما يتعلق بالحريات العامة.