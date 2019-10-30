لبنان.. فتح المدارس والجامعات والبنوك تعود للعمل الجمعة

رام الله - وطن: أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب الأربعاء عن فتح أبواب المدارس والجامعات في البلاد الخميس بعد نحو أسبوعين على إغلاقها بسبب الاحتجاجات التي شهدها لبنان.

وفي بيان له، قال الوزير اللبناني إن القرار "جاء بعد قرار الجيش اللبناني بإعادة فتح الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التداول مع المعنيين في مختلف القطاعات".

وفي سياق متصل، قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك "ستستأنف عملياتها العادية وتستقبل العملاء بدءا من يوم الجمعة"، منهية إغلاقا دام أسبوعين بسبب الاحتجاجات.

وذكرت في بيان لها: "سيكون يوم غد الخميس مخصصا للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءا من صباح الجمعة".

وفي وقت سابق، طالبت قيادة الجيش اللبناني عموم المتظاهرين بمختلف مناطق لبنان، بالإلتزام بفتح جميع الطرق الرئيسية، وعدم غلقها، وتجنب كل ما من شأنه التأثير على سير حياة وتنقل المواطنين.

وأكد الجيش -في بيان له- على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بموجب الدستور والقانون على أن يكون التظاهر في الساحات العامة فقط، مشيرا إلى أن "قطع الطرق أفضى إلى تفاقم الإشكالات بين المواطنين إلى درجة خطيرة".