إعادة الأسيرة هبة اللبدي إلى معتقل "الجلمة"

رام الله- وطن: أعادت سلطات الاحتلال، عصر اليوم الأربعاء، الأسيرة المُضربة عن الطعام هبة اللبدي إلى زنازين معتقل "الجلمة"، وذلك بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى جراء تدهور حالتها الصحية.

وقال نادي الأسير اليوم إن "أوضاعًا صحية خطيرة يواجهها الأسرى المضربون عن الطعام، لا سيما الأسير إسماعيل علي المضرب عن الطعام منذ (99) يومًا على التوالي، كما يواصل الأسير أحمد زهران إضرابه منذ (39) يومًا، والأسير مصعب الهندي منذ (37) يومًا، والأسيرة هبة اللبدي المضربة منذ (37) يومًا.

وأضاف أن "إدارة معتقلات الاحتلال نقلت اليوم الأربعاء، الأسيرة هبة اللبدي (32 عامًا)، مجددًا إلى مستشفى "بني تسيون" بعد تدهور صحي جديد طرأ على وضعها الصحي، بعد أن قررت يوم أمس إدارة معتقلات الاحتلال إعادتها إلى زنازين معتقل "الجلمة"، رغم ما وصلت له من وضع صحي خطير، ووجود حاجة ماسة لبقائها في المستشفى".

وتعاني الأسيرة اللبدي منذ أسبوع على الأقل من صعوبة شديدة في بلع الماء أدى إلى إصابتها بالتهاب شديد في الحلق، وجفاف، عدا عن النقصان المتزايد في الوزن، إضافة إلى تحذيرات الأطباء من إمكانية إصابتها بمشاكل في القلب.