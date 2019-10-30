مجدلاني: الاحتلال سيكون عقبة أمام الانتخابات لأنها تعني تقوية النظام السياسي الذي يريد تقويضه

وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن الاحتلال الإسرائيلي سيكون عقبة أمام الانتخابات الفلسطينية، لأنها تعني تقوية النظام السياسي الفلسطيني، وهو يريد تقويض هذا النظام عبر منع الانتخابات بمدينة القدس.

وأكد، خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، وفدا سياسيا استراليا برئاسة نائب رئيس الوزراء السابق، نائب رئيس حزب العمل الاسترالي واين سوان، وسفير استراليا لدى دولة فلسطين مارك بايلي، أن القيادة وبإرادة سياسية واضحة، ذاهبة تجاه إجراء الانتخابات وتجديد النظام السياسي الفلسطيني.

وقال إن هيمنة إدارة ترمب على النظام العالمي لم يساهم بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، ولكنه على العكس شجع دولة الاحتلال على التنصل من الاتفاقيات، وبهذه الإدارة انتقلت الولايات المتحدة من وسيط غير نزيه إلى شريك للاحتلال.

وأضاف: نحن أمام وضع سياسي صعب، عملية سياسية مجمدة، وعقوبات جماعية تفرضها إدارة ترمب ودولة الاحتلال.

وأكد مجدلاني أن السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، بينما حكومة الاحتلال وإدارة ترمب تسعيان وبكافة الإجراءات لفرض الحلول أحادية الجانب التي يرفضها ليس الشعب الفلسطيني وحسب، بل كافة الدول الداعمة لحل الدولتين ولأمن وسلم المنطقة.