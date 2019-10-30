'الكابينت' يقر إنشاء آلية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال

وطن: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، اليوم الأربعاء، على قرار بشأن الاستثمارات الأجنبية، وذلك عقب اجتماعين عقدا اليوم وأمس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الكابينت وافق ​​على إنشاء آلية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال، موضحة أن القرار تم اتخاذه عقب اجتماعين للكابينت عقدا أمس واليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بعد ضغوط أمريكية للإشراف على استثمارات الصين في دولة الاحتلال بمجالات البنية التحتية والاستثمارات المالية والتكنولوجيا، كما أنه يأتي في إطار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.