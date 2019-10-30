تظاهرة في كفر قرع بالداخل المحتل احتجاجاً على استمرار جرائم القتل

وطن: تظاهر أهالي كفر قرع، مساء اليوم الأربعاء، عند مدخل القرية وأغلقوا شارع 65 (وادي عارة)، احتجاجا على تفشي العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال، وذلك في أعقاب تشييع جثمان سليمان مصري، الذي قتل أمس الثلاثاء.

وانتفض أهالي كفر قرع مباشرة بعد جنازة مصري، في ظل حالة من الحزن والغضب الشديدين التي تسود القرية اتشحت بالسواد والتزمت بالإضراب العام اليوم، احتجاجا على جرائم القتل، التي وقعت خلال الفترة الأخيرة.

وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بتفاقم جرائم القتل في البلدات العربية، والمستنكرة لجرائم القتل وتقاعس شرطة الاحتلال في فك رموز الجرائم، وحملوا جهاز الشرطة مسؤولية فوضى الجريمة في ظل غياب سلطة إنفاذ القانون ومكافحة ظاهرة السلاح المرخص وغير المرخص.

وتعتبر جريمة قتل مصري الجرية الثالثة التي تقع في كفر قرع منذ مطلع العام الجاري، إذ قُتل يوسف عربيد (47 عاما) في آب/ أغسطس الماضي، وقتل قاسم غاوي (36 عاما) يوم السبت الماضي.