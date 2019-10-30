وطن: قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الحراك الشعبي الذي بدأ في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، مؤكداً أنه ستكون للبنان حكومة نظيفة.

جاءت تصريحات الرئيس عون بعد ظهر اليوم الأربعاء في لقاء بوفد المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر، حسب بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال عون: "ستكون للبنان حكومة نظيفة"، معتبراً "أن ما حصل في الشارع فتح الباب على الإصلاح الكبير، وإذا برزت عوائق، فإن الشعب في حالة ترقب ومتحفز وسينزل إلى الشارع مجدداً".

وأشار الرئيس عون إلى "أن مكامن الفساد معروفة، ويجب محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم، وعلى من يشتكي من الفساد، أن يقدم إثباتات عمّا يرتكبه الفاسدون أمام القضاء المختص، لا الاكتفاء بمجرد الكلام العام عن الفساد في الصالونات".

وأوضح الرئيس عون، "اليوم لن ننتظرهم وسنقوم بما يجب القيام به".

وشدد الرئيس اللبناني على "أنه من الآن وصاعداً تغيّر الجو الاجتماعي وصار اللبنانيون يصرخون معنا بما نطالب به في توجهاتنا".

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أعلن أمس الثلاثاء، استقالة حكومته "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

ونجحت القوى الأمنية اليوم الأربعاء، في فتح غالبية الطرقات التي أغلقها المعتصمون في كافة المناطق اللبنانية احتجاجاً على فرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة، وتغيير السلطة السياسية، ومحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة، وتشكيل حكومة تكنوقراط.

وأعلن المعتصمون أنهم سيلجأون إلى قطع الطريق مجدداً بعد فتحها، إذا لم تنفذ المطالب، لكنهم قرروا إعطاء مهلة لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تحقيق باقي المطالب.

كما أعلن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، استئناف التدريس صباح غد الخميس في جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات، بعد قرار الجيش اللبناني إعادة فتح الطرق في مختلف المناطق اللبنانية.

وكان مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان قد أعلن في بيان أن المصارف ستعاود العمل الطبيعي ابتداءً من الجمعة 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء الخميس في 17 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري في وسط بيروت بعد قرار الحكومة بفرض ضريبة على "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية. واستمرت المظاهرات 13 يوماً، حتى استقالة الحكومة.