اللجنة الوطنية للمقاطعة تدعو لمقاطعة السباق التطبيعي في القدس المحتلة

وطن: دعت اللجنة الوطنية للمقاطعة (BNC) إلى مقاطعة "السباق الأكبر" الإسرائيلي-الفلسطيني التطبيعيّ الذي تنظّمه مجموعة "نركض بلا حدود" التطبيعيّة، والمقرّر عقده في 8 تشرين الثاني/نوفمبر في القدس المحتلّة.

وقد انطلقت مجموعة "نركض بلا حدود" في عام 2014 بمشاركة فلسطينيين/ات وإسرائيليين/ات في القدس المحتلّة.

وحسب ادعاء القائمين على المجموعة، فإن انطلاقتها جاءت كنتيجةٍ لـ "تفاقم العنف والعنصرية والتوتر في القدس منذ صيف 2014"، في إشارةٍ إلى الهبة الشعبية التي انطلقت في أعقاب قتل وحرق المستوطنين للشهيد محمد أبو خضير من بلدة شعفاط، ودون أي ذكر للاحتلال العسكري والاضطهاد الإسرائيلي المركّب ضد شعبنا في القدس.

وقالت اللجنة ان رسالتنا لكل فلسطيني او فلسطينية تسوّل له نفسه المشاركة في أنشطة مماثلة هي " قل/قولي أنّ "الركض يردم الفجوة بيننا" للأطفال الفلسطينيين الذين يركضون هلعاً من قذائف طائرات الاحتلال أو من رصاص القناصة في غزة، أو لأولئك الهاربين من اعتداءات المستوطنين اليومية في البلدة القديمة في الخليل أو لمن خسر بيته أو أرضه في القدس المحتلة أو النقب أو الأغوار لتوسّع دولة الاحتلال مستعمراتها على أرضنا."

واضافت اللجنة إنّ التحرر والخلاص من هذا المستعمر يكون بمقاومته ويبدأ بإيقاف كافة أشكال التطبيع سواء كانت تنسيقاً أمنياً، أو "ركضاً بلا حدود" في وطن مزقته حدود الاستعمار وحواجزه العسكرية المقيتة.